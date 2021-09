George Ogăraru, din nou în centrul atenției: „Dacă ministrul află, nu cred că va fi bine!”

Fostul fotbalist a fost schimbat în această vară din funcția de manager al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București!

Deși este unul dintre cei mai apreciați oameni din cadrul clubului din Ghencea, George Ogăraru a fost „retrogradat” din funcție în această vară de conducerea Stelei. Acesta ocupă în momentul de față rolul de coordonator al Centrului de Copii și Juniori ai CSA Steaua, însă ultimele informații pare că nu îi dau deloc pace oficialului roș-albaștrilor.

De această dată a venit rândul lui Gheorghe Mustață să vină cu o nouă serie de declarații în direcția lui George Ogăraru. Liderul galeriei celor de la FCSB a dezvăluit că fostul fundaș a participat la anumite ședințe decizionale, deși nu ar fi avut acest drept, iar în următoarele zile vor apărea mai multe reacții din partea celor care conduc CSA.

„În urmă cu vreo opt luni, pe un canal de youtube, George Ogăraru se lăuda că aduce mulți jucători, copii, la CSA. Are și obiectiv în contract. Încearcă să facă asta prin orice mijloace. Am aflat că părinții copiilor de la CSA sunt efectiv revoltați pentru că au fost nevoiți să plătească antrenamentele din balon. Toți credeau că e vorba de balonul CSA, doar că este al domnului Dănilescu. Părinții au fost induși în eroare. CSA nu are balon, iar părinții au plătit bani să intre în el.

În câteva zile vin și alte vești de la CSA. Înțeleg că în ședințele decizionale, de la nivelul înalt CSA, trebuie să participe numai oamenii cu grade, din armată efectiv. Lumea a fost contrariată că Ogăraru a fost și el prezent acolo. Dacă ministrul află toate aceste lucruri, după celelalte de până acum, nu știu ce se poate întâmpla, dar nu cred că va fi bine“ a spus Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, la Radio Sport 1.