George Puşcaş, lăudat în Anglia: ,,Cea mai bună evoluţie! Mentalitate fantastică”

George Puşcaş impresionează din nou în Anglia. Atacantul a marcat din nou pentru Reading, după ce trecuse în ultimele luni printr-o perioadă deloc plăcută.

Reading a pierdut partida din Championship cu Huddersfield, scor 3-4, însă evoluţia lui George Puşcaş a fost remarcată de antrenorul echipei engleze, despre care a spus că a văzut cel mai bun joc al românului în Anglia.

,,Sunt foarte fericit pentru Pușcaș. Cred că a fost cea mai bună evoluție a sa de când sunt aici, datorită golului marcat, mentalității fantastice, luptei și coeziunii cu Joao și Swift (n.r. ceilalți jucători ofensivi ai lui Reading). Apoi, a și muncit mult în defensivă și a pus multă presiune apărării adverse fără să aibă mingea. A fost o victorie mare pentru noi astăz”, a declarat antrenorul Paunovic.

După ce a marcat în FA Cup, George Pușcaș a făcut-o și în Championship. A înscris al doilea gol al echipei sale în meciul cu Huddersfield.

Trimis titular, vârful de 25 de ani a punctat la colțul lung după un contraatac ca la carte al celor de la Reading și a adus egalarea la 2-2 în partida cu una dintre candidatele la promovarea în Premier League. La pauză, scorul înregistrat era 3-3.

#readingfc 2-2 #htafc puscas 23”

Goal coming down the same side as the opening goal of the game pic.twitter.com/mgfpKD2Ftm

— Terrier24 (@VitalHtafc) January 22, 2022