VIDEO | Sărbătoare la Reading! George Pușcaș a marcat primul său gol după o pauză de 277 de zile

George Pușcaș a avut parte de un sezon de coșmar în tricoul celor de la Reading, iar criza prin care a trecut atacantul tricolor părea una fără sfârșit la un moment dat, ajungând la nu mai puțin de 277 de zile fără să își treacă numele pe lista marcatorilor. Ultima dată a înscris pe 5 aprilie 2021, în meciul dintre Reading – Derby 3-1.

Acum însă, Pușcaș a reușit să rupă blestemul și a punctat în minutul 45+1 al duelului de astăzi. Internaționalul român a șutat puternic din interiorul careului și a trimis mingea în plasă, spre bucuria suporterilor din tribune care așteptau acest moment de mai multe luni.

Here we go pic.twitter.com/6NW3COT2qU

— Max (@maxfzr) January 8, 2022