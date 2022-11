Gerard Pique propune o revoluție în fotbal: „90 de minute sunt prea multe”

Fostul fotbalist spaniol Gerard Pique, retras din activitate marți, propune ca un meci de fotbal să dureze mai puțin de 90 de minute.

„90 de minute sunt prea multe. Să căutăm reguli mai distractive”, a spus Gerard Pique

Pique a oferit primul interviu în calitate de fost jucător de fotbal. El a abordat mai multe teme, inclusiv o revoluție în sistemul de desfășurare a meciurilor.

„Trebuie să încercăm să modificăm regulile care au făcute cu mulți ani înainte. Înțeleg că este greu, dar se întâmplă în toate sporturile.

Trebuie să găsim o cale să atragem atenția. Există foarte multe tipuri de conținut, nu doar cel sportiv. Oamenii au doar câteva ore la dispoziție și vor să le investească în obținerea de cât mai multă informație cu putință.

Trebuie să creezi produse scurte și interesante. 90 de minute sunt prea multe, în opinia mea. Să căutăm reguli care să fie mai distractive. Sentimentul meu este că produsul fotbalistic este depășit”, a spus Pique, citat de Marca.

Lui Gerard Pique i-a explodat capul când l-a auzit pe Florentino Perez vorbind despre Superliga Europei

El s-a referit și la proiectul Superligii Europei. „Când Florentino (n.r. – președintele lui Real Madrid, Florentino Perez) vorbește despre Superliga Europei și despre faptul că oamenii consumă fotbalul în mod diferit, îi dau dreptate.

Dar nu cred că Super Liga este soluția. Prezentarea competiției a fost o mare greșeală. Pe Florentino îl apreciez, m-a surprins, a schimbat Madridul.

Dar prezentarea lui, când a vorbit de unul singur despre Super Ligă… m-a făcut să-mi explodeze capul. Nu știu ce a vrut să obțină”, a spus fostul fundaș al Barcelonei.

Gerard Pique l-a informat pe Joan Laporta că se retrage în dimineața meciului cu Viktor Plzen

Gerard Pique a dezvăluit și cum și-a informat „superiorii” că are de gând să se retragă. „Cred că la un moment dat îmi voi dori să fiu președinte al Barcelonei. Momentan nu o am în cap. Vreau să fac multe alte lucruri.

Am libertatea de a nu mă antrena în fiecare zi și nu mai există week-end-uri aglomerate cu meciuri. Asta îmi va oferi ocazia să mă concentrez pe alte lucruri. Pe viitor, mi-aș dori foarte mult să ajut clubul vieții mele să-și exploateze întregul potențial.

În dimineața meciului cu Viktoria Plzen (n.r. – ultimul al Barcelonei din Liga Campionilor), l-am anunțat pe președintele Joan Laporta ca s-a terminat. I-am dat un mesaj, dar vorbisem despre asta la el acasă.

Atunci am incheiat discuția cu o îmbrățisare și un zâmbet. Am plecat foarte fericit. Mă uit în urmă și văd că am avut o carieră spectaculoasă. M-am simțit al naibii de privilegiat, jucând la echipa vieții mele și câștigând totul.

Nu puteam cere nimic mai mult. Am dat totul în fiecare zi de parcă ar fi fost ultima. Sper să trăiesc în continuare la fel. Am ocazia să trăiesc o viață superbă. În fiecare, după ce mă trezesc, primul lucru pe care mi-l spun este că sunt privilegiat”, a încheiat Pique.