Gest superb al Emmei Răducanu! Ce a făcut cu echipamentul în care a triumfat la US Open

Emma Răducanu este noua senzaţie a tenisului feminin mondial, după ce a reuşit la numai 18 ani să câştige titlul de Grand Slam de la US Open.

După ce a câştigat turneul din America, Emma Răducanu a fost felicitată de nume mari, precum premierul Boris Johnson sau Regina Angliei.

După ce a cucerit trofeul de la US Open, jucătoarea de tenis a făcut un gest superb. Britanica cu origini româneşti şi-a donat echipamentul în care a triumfat în finala de Grand Slam.

Echipamentul sportivei a ajuns la Tennis Hall of Fame, iar gestul Emmei Răducanu a fost apreciat de repezentanţii ITHF.

,, Un parcurs legendar: prezervat! Prima sportivă din toate timpurile venită din calificări care câștigă un titlu de Grand Slam își are locul în casa istoriei tenisului. Mulțumim, Emma Răducanu, pentru că ai donat echipamentul purtat la US Open colecției ITHF. ”, au scris cei de la Tennis Hall of Fame, pe Twitter.

Emma Răducanu (18 ani), noua senzaţie a tenisului feminin, va juca, în luna următoare la Indian Wells (4-17 octombrie) şi la Kremlin Cup (18-24 octombrie).