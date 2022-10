Gheorghe Hagi lansează un nou avertisment: „Eu mai mult de atâta nu pot să fac”

Managerul Farului Constanța, Gheorghe Hagi, a cerut, din nou, ajutorul ajutorul firmelor private și al statului pentru sportul românesc.

„În România, sportul trebuie să devină prioritate”, atrage atenția Gheorghe Hagi

Farul este lider în Superligă la finalul turului, cu 34 de puncte, dar Gică Hagi se gândește, la fel cum a făcut-o în careiera de jucptor, la viitorul pe termen mediu și lung.

„Ca antrenor pot să fac niște lucruri, dar pentru mine este responsabilitate de 200 de mii de ori mai mare pentru acest club.

Încerc să am grijă de acest club pentru că trebuie să ne dezvoltăm și facem dezvoltare, suntem disponibil la lucrul acesta, dar trăim în România, deci atenție…

În România nu este ușor, unde sportul trebuie să devină prioritate și trebuie să fie finanțat pentru toți la fel, făcută prin branduri, dacă ai branduri trebuie să vină… Cine să vină? Firmele sau oamenii bogați, nu putem să o ducem ca ei.

Eu mai mult de atâta nu pot să fac, n-am cum și nici nu mă gândesc că aș mai putea să mai câștig campionatul, chiar dacă la jucători le-am zis că o să fac o echipă frumoasă.

E imposibil să fac eu ceva în plus, pentru că ce fac astăzi e ca meșterul Manole, ce fac astăzi mâine cade și o iau de la capăt”, a declarat Hagi la Sport Total FM.

„Fotbalul are nevoie de bani”, insistă Gheorghe Hagi

Fostul mare internațional reamintește că fotbalul are nevoie de bani. „Norocul meu este că am fundație, pentru că dacă nu ai fundație apoi cade. Fundația mea este academia și tot ce am acolo, pentru că eu chiar am. Este acolo și de acum încolo ea o să existe.

Farul va avea un centru care să scoată jucători. După aceea trebuie să facem performanță pentru că spectatorii își doresc lucrul acesta și sperăm să facem și să muncim atât de bine pentru a face o echipă atât de bună care să facă un buget în fiecare an la nivelul pretențiilor foarte mari.

Dobrogea este o regiune foarte importantă, foarte puternică și sperăm să fim în primele echipe și să ne luptăm foarte bine. Până acum mergem pe drumul bun, dar e greu. Fotbalul are nevoie de bani, pentru că cine e valoros trebuie să plătești și să ai buget ca la orice.

Dacă vrei să ai și să ajungi sus, trebuie să vezi bugetul pe care îl ai, ca să poți să vezi tehnicul, echipa tehnică, lotul și toate, iar apoi presiunea pe antrenor”, a încheiat managerul Farului Constanța.