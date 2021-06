Gheorghe Mustaţă, despre relaţia cu jucătorii FCSB-ului: ,,MM a încercat să mute bobul la mine! M-am opus”

Gheorghe Mustaţă, liderul de galerie al celor de la FCSB, a vorbit despre relaţia pre care o are cu jucătorii echipei antrenate în acest moment de către Dinu Todoran.

Despre relaţia mai tensionată cu Mihai Stoica, managerul general al echipei, Mustaţă spune că suporterii nu au fost niciodată certaţi cu oficialul FCSB. Acesta declară că Stoica a încercat să mute subiectele în aşa fel încât să divagheze de la nereuşita ,,roş-albaştrilor”din ultimul sezon.

Liderul de galerie mai spune că dacă va veni vreun jucător de la FCSB să spună că el l-a ameninţat, din momentul acela nu va mai apărea pe stadionul de fotbal.

,,N-am fost noi certați cu Mihai Stoica, el a încercat să mute un subiect care nu era în avantajul său…referitor la performanța clubului, care e zero în ultimii ani. A încercat să mute bobul la mine, că vezi Doamne am amenințat jucătorii. Am făcut o propunere. Dacă un singur jucător de la Steaua (n.red. – FCSB) vine și spune că Mustață Gheorghe m-a amenințat, eu din momentul ăla nu mai am ce căuta pe stadion, nu mai ce căuta la niciun meci și-mi văd de treaba mea.

Dacă nu, să fie invers! Am o relație foarte bună cu jucătorii, comunicăm des…Pe un grup de suporteri apăruse că…sp vopsim gardurile bazei de antrenament, să spargem mașinile jucătorilor. Eu m-am opus!”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru ProSport.

FCSB a pierdut titlul în Liga 1 pentru al şaselea sezon la rând.