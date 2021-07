Gheorghe Popescu a pus degetul pe rană: „Ruşine, asta am simţit!”

Gheorghe Popescu a comentat rezultatele catastrofale obţinute de reprezentantele României în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League.

Fostul căpitan al echipei naţionale a încercat să evite întrebarea, însă a sfârşit mărturisind că s-a simţit ruşinat de eşecurile catastrofale înregistrate de FCSB şi Universitatea Craiova.

„Dacă aș comenta ce s-a întâmplat aseară, aș vorbi de alte echipe. Nu îmi permit, dar cu siguranță este o zi neagră în fotbalul românesc. Am pierdut contra unor echipe aparent inexistente în fotbalul mare, dar mi-e teamă de mai rău.

Am mai spus-o. Încă suntem cu un picior în prăpastie. Aseară cred că am mai pus un picior. Eu am simțit rușine aseară. Asta am simțit! Accident ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat cu una dintre ele, dar toate 3?!”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

Preşedintele Farului Constanţa a fost completat de Daniel Niculae. Fostul atacant, actual preşedinte al Rapidului, nu crede că rezultatele sunt întâmplătoare.

„Astea sunt consecințele a ceea ce am cultivat în ultimii ani. Cred că ar trebui să plecăm direct de la temelie, de la fotbalul juvenil. Nu mai avem baze sportive, nu mai avem nici jucători talentați” – a fost de părere Niculae.

FCSB a fost eliminată de Şahtior Karagandy, din Kazahstan, în timp ce Universitatea Craiova a pierdut dubla manşă cu albanezii de la Laci.