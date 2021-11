Giani Kiriță, despre situația de la Dinamo: „Mi-e frică de retrogradare, da. Și Moș Crăciun dacă vine…”

Giani Kiriță (44 de ani), unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai lui Dinamo din anii ’90, a vorbit despre situația clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Alb-roșii au încheiat turul sezonului regulat pe penultimul loc.

„Din păcate, nu mai facem nimic. Un tur de campionat dezastruos, dar, pentru psihicul jucătorilor, trebuie uitat repede și mai avem un retur. Ei trebuie să se uite la numerele de pe tricouri și nu se știe dacă ei sunt pregătiți fizic, în primul rând.

Ne confruntăm cu cea mai drastică clasare și nu prea se vede acea luminiță de la capătul tunelului, pentru că nu câștigi măcar un meci ca să ai acea speranță. La Dinamo, lipsește victoria aia, măcar un meci să câștigăm.

Soluția nu vine. Mircea Rednic a schimbat centralii, a schimbat lateralii, dar din păcate, nu se omogenizează o formulă de echipă. E blocaj psihologic.

De asta spun că turul acesta ar trebui uitat și luat de la zero. Plus pregătirea asta ar trebui luată de la zero. Dacă nu au calitate și sunt acolo, noi ce putem face? Eu am mai spus-o, dacă nu se fac investiții în niște jucători valoroși, atunci ăsta e rezultatul.

Mircea Rednic are capacitatea, are experiență, doar că ne mai trebuie 5 jucători de care vorbeam acum. Nu știm cum sunt aceștia care au venit, că încă nu i-am văzut„, a declarat Giani Kiriță la Digi Sport.

„Nu cred că jucătorii se gândesc la insolvență când intră pe teren, nici nu ar trebui să citească despre asta. Ei trebuie să respecte tricoul când intră pe teren, mai ales că unii nici nu știu ce înseamnă Dinamo.

Doar că trebuie făcuți să știe ce înseamnă, pentru că suntem cu un picior în groapă. Noi nu vorbim despre anul acesta, care a fost un dezastru, ci de anii trecuți. Anul acesta e bomboana pe colivă„, a mai spus Giani Kiriță.

„Acum, îți dai seama cum sună asta, înșirat așa, ca un pomelnic, nici eu nu am înțeles-o, deci îți dau deama că nici jucătorii nu înțeleg despre ce e vorba, cine conduce, unde sunt acțiunile, e ceva ce nu s-a mai întâlnit în istoria lui Dinamo.

Într-o oarecare măsură influențează. Ei își iau salariile, sunt plătiți, dar intri în teren să câștigi. Trebuie să și poți.

Mi-e frică de retrogradare, da. Dar am speranța că în retur se vor face investiții, se vor aduce 4-5 jucători de valoare, trebuie găsiți niște bani, nu știu de unde, dacă se vrea ca Dinamo să rămână în Liga 1. Fără acești jucători de valoare, care să scoată echipa de unde este, Dinamo nu va reuși să se salveze.

Găsim destui jucători de valoare, liberi de contract, îi găsim și afară, dar și în România. Lui Dinamo ăi trebuie jucători cu experiență, pentru că tineri sunt la Dinamo. Ei trebuie să vină și să joace.

De ce să nu fim de acord cu acești susținători din umbră? Atâta vreme cât e bine pentru Dinamo. E normal să plătească (n.r.: Rednic să plătească prime), pentru că motivația asta contează.

Nu se supără nimeni să vină să spună că ai o anumită primă de joc la un anumit meci. Și Moș Crăciun, dacă vine cu primele alea, ei trebuie să fie în stare să le ia„, a adăugat Kiriță.

Giani Kiriţă a evoluat la Dinamo în perioada 1997-2003. A câștigat, împreună cu clubul din Ştefan cel Mare, de două ori campionatul şi de trei ori Cupa României. Pentru Dinamo, Kiriță a jucat 147 de partide şi a marcat 9 goluri.

