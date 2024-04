Gianina van Groningen, după aurul obţinut la Europene: Aşteptam acest titlu de vreo opt ani. Suntem foarte fericite

Gianina van Groningen a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat alături de Ionela Cozmiuc titlul european la dublu vâsle feminin, că aştepta această medalie de opt ani.

„Suntem foarte fericite, aşteptam acest titlu de vreo opt ani. Am obţinut de două ori titlul mondial, dar niciodată pe cel european. Acum, în sfârşit, l-am obţinut, aşa că suntem foarte fericite. M-am retras timp de un an, iar acum am revenit. Asta înseamnă foarte mult”, a spus sportiva, potrivit World Rowing.

Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au câştigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de dublu vâsle feminin, categorie uşoară, la Campionatele Europene de Canotaj de la Szeged. Cele două românce au încheiat proba cu timpul 07:29.63.

Pe locul doi s-a clasat un echipaj din Grecia (07:31.94), iar pe trei s-a clasat Italia (07:33.73).