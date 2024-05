Ioan Ovidiu Sabău a discutat cu oficialii de la U Cluj despre contract: „I-am lăsat să aleagă”

U Cluj se pregătește de ultimul meci din play-out, care va avea loc pe 12 mai, de la ora 21:30, în deplasare, cu FC Voluntari.

Ioan Ovidiu Sabău mai are un an de contract cu U Cluj

Echipa ardeleană are un obiectiv, dar este foarte greu de realizat. În prezent, trupa din Cluj-Napoca este pe locul 4, iar la prima manșă a barajului pentru preliminariile Conference League pot participa numai primele două formații.

Ca să ajungă pe locul 2, U Cluj trebuie să să învingă FC Voluntari, dar mai are nevoie ca Oțelul să piardă acasă cu FC Botoșani și FC Hermannstadt să nu câștige în deplasare cu FC U Craiova.

Singurele echipe din play-out cu licență pentru cupele europene sunt U Cluj și FC U Craiova, ultima din clasament. Ca urmare, există posibilitatea ca prima manșă a barajului să nu se mai dispute și, implicit, în preliminariile Conference League să meargă echipa de pe locul 3 din play-off.

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a clarificat și situația lui la echipă, în contextul în care au apărut zvonuri că oficialii clubului se află în discuții cu Marius Șumudică.

„Am contract pe doi ani. A rămas neschimbat. S-a confirmat că mai am un an de contract și că nu s-a schimbat. Am discutat, am clarificat niște lucruri. Am spus ofurile mele.

Nu s-a pus problema să fiu demis. Mai sunt tot felul de oameni care fac anumite propuneri. I-am lăsat să aleagă și, dacă nu sunt convinși, să nu meargă înainte”, a spus Sabău, la Digi Sport.