Gianluigi Buffon a anunțat când se retrage din fotbal: „Aş bloca creşterea colegilor mai tineri”

Portarul italian Gianluigi Buffon a anunțat că se retrage din fotbal la finalul sezonului viitor, deși spune că ar mai putea evolua câțiva ani.

Gianluigi Buffon se retrage din fotbal la finalul sezonului viitor

‘Gigi’ exclude o eventuală revenire la naționala Italiei, pentru care a mai jucat 176 de meciuri între 1997 și 2018. În prezent la Parma, unde a revenit în iunie 2021, el are două regrete legate de cariera de fotbalist, unul avâțnd legătură cu prima reprezentativă.

„A şasea Cupă Mondială ar fi fost un lucru unic, dar nu a fost aşa, din păcate. Revenirea mea la echipa naţională ar fi cel mai greşit lucru.

Aş bloca creşterea colegilor mai tineri. La vârsta mea, cred că mai pot juca 15-20 de meciuri pe sezon”, a spus el într-un interviu pentru Bobo TV, preluat de Parma Live.

Italia a ratat calificarea la CM 2018, organizat în Rusia. Naționala peninsulară, campioană mondială în 1934, 1938, 1982 și 2006, a terminat Grupa G pe Locul 2, cu 23p, după Spania, fiind eliminată în baraj de Suedia (0-1 în deplasare și 0-0 pe teren propriu).

„Încă mai am entuziasmul şi, dacă cred în proiectele care îmi sunt propuse, pot juca de la un an la altul. Dar, sincer, mi-aş dori să mă retrag la finalul sezonului viitor. Nu vreau să joc mai mult de atât. Am făcut în carieră tot ce trebuia să fac”, a mai spus portarul.

„Plecarea de la PSG a fost probabil cea mai mare greșeală a carierei mele”, recunoaște Gianluigi Buffon

Al doilea regeret al lui Gianluigi Buffon este legat de plecarea de la PSG. După 17 ani la Juventus, Buffon s-a transferat la echipa franceză în vara lui 2018, dar după un sezon a revenit la gruparea din Torino.

„Experiența mea la Paris a fost cea mai bună din viața mea. Trebuie să spun că plecarea a fost probabil cea mai mare greșeală a carierei mele. De ce? Mi-au spus: ‘Gigi, suntem foarte fericiți, dar nu vei începe ca titular în Liga Campionilor. Ca juca Areola’.

Mi-am spus, ‘nu este în regulă’. Vorbeam despre o chestiune de respect, nu poți să vii la Buffon în martie și să îi spui că nu joacă anul viitor. Ce naiba este acest joc? Acesta nu este sport.

M-am simțit în centrul lumii. În două luni am vorbit franceza, am vorbit cu oamenii de pe stradă.

Dincolo de un profesionist de cel mai înalt nivel, m-am simțit ca un om mulțumit, a fost cea mai frumoasă experiență. Chiar și astăzi copiii mei mă întreabă de ce am plecat de la Paris”, a mai spus el.