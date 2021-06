OFICIAL | Gianluigi Buffon a revenit la Parma: „Superman se întoarce!”

După ce s-a despărțit de „Bătrâna Doamnă” la finalul sezonului trecut, legendarul portar italian, Gianluigi Buffon a primit mai multe oferte, printre care și una de la Besiktas, însă acesta a ales să revină pe Ennio Tardini și să pună umărul la promovarea Parmei în Serie A, formație la care și-a început cariera. Buffon va fi coleg cu cei doi români de la Parma, Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„Superman se întoarce”, a fost mesajul celor de la Parma

