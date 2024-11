Gianluigi Buffon, confesiuni cutremurătoare: „Pariurile au fost slăbiciunea mea! A venit poliția în cantonament”

Gianluigi Buffon a dezvăluit că i-a plăcut să joace la pariuri, chiar și atunci când evolua ca fotbalist. Legendarul goalkeepr italian susține că n-a mizat niciodată pe partidele din „sportul rege”, motiv pentru care n-a fost suspendat niciodată.

Gianluigi Buffon, dependent de pariuri: „Pentru mine a fost vorba de adrenalină”

Retras în 2023, de la Parma, acolo unde a fost coleg cu Dennis Man și cu Valentin Mihăilă, Gigi Buffon a vorbit deschis despre plăcerea sa de a paria.

„Pariurile au fost slăbiciunea mea, până mi-am găsit echilibrul. Pentru unii este un viciu. Pentru mine a fost vorba despre adrenalină. De un lucru sunt sigur: nu am făcut niciodată ceva ilegal.

Nu am fost niciodată investigat, nu am primit niciodată vreun avertisment. Pentru că nu am pariat niciodată pe Juventus, pe echipa naţională sau pe fotbal.

Am pariat doar pe baschetul american şi pe tenis. Acum, merg de cel mult două, trei ori pe an la cazinou. Dar nu simt nevoia”, a declarat Gianluigi Buffon, conform .

Buffon, pe radarul Poliției: „Dormeam liniștit în cameră”

Fostul goalkeeper italian a continuat făcând dezvăluiri uluitoare. Buffon a povestit cum s-a trezit cu polițiștii în cantonamentul „Squadrei Azzurra”.

„S-a întâmplat de două ori. Prima dată în 2006, pe vremea scandalului Calciopoli, când Juventus era în centrul atenției. Eram la Coverciano, în camera obișnuită, 209, în cantonamentul dinaintea Cupei Mondiale.

A venit la mine delegatul Gigi Riva, cu care aveam o relație specială: ‘Dacă ai făcut vreo prostie, spune-mi’. I-am răspuns cu un strop de sadism: ‘Gigi, mă cunoști. Deci știi deja răspunsul’. Câteva zile mai târziu a venit să-mi spună: ‘M-am informat, ai avut dreptate’.

A doua oară, era în 2012, la Campionatul European. Dormeam liniștit în cameră, la 209, când a venit poliția.

În cantonamentul naționalei, la ora 5 dimineața, cu camerele de filmat afară: jurnaliștii fuseseră avertizați. Erau acolo pentru Criscito.

Am considerat că e nedrept și am spus asta. Criscito nu a primit nici măcar o zi de suspendare. Cu toate acestea, a pierdut Europeanul.

Eu am fost chemat la parchet. Eram atât de sigur că nu am făcut nimic, încât m-am dus singur, fără avocat. Și m-a afectat să văd că sunt interogat insistent. Mereu aceleași întrebări, la care am dat mereu aceleași răspunsuri. Adevărul: nu am pariat niciodată pe fotbal”, a adăugat Buffon.