Gică Craioveanu, dezamăgit după ratarea finalei Ligii de către fosta sa formație: „Sunt câteva lucruri care explică finalul pe care nu mi l-am dorit”

Villarreal a fost la un pas de o supriză uriașă în semifinalele competiției după ce a egalat scorul la general la sfârșitul primelor 45 de minute ale returului disputat în Spania.

Era 2-0 pentru „Submarinul galben” după ce englezii se impuseseră identic pe Anfield Road. Iar în acel moment, Gică Craioveanu a sperat că trupa lui Unai Emery poate răstunra calculele hârtiei. Însă prestația ibericilor din repriza secundă l-a lăsat fără cuvinte pe fostul internațional, care știe unde s-a făcut diferența pe arena din micuța localitate spaniolă.

“Am început meciul cu inima strânsă, dar prima repriză a fost una la superlativ! Să fim corecți, Liverpool nu a avut șanse, a fost spre zero! Cu Salah și Thiago total ieșiți din joc. Am comentat meciul la Onda Cero, acolo comentez meciurile lui Villarreal, Sociedad și Getafe, echipele din Spania pentru care am jucat. La pauză chiar credeam că se va întâmpla minunea, erau argumente certe. Sunt câteva lucruri care explică finalul pe care nu mi l-am dorit.

Întâi de toate, ședința lui Klopp la pauză și intrarea lui Diaz. Au modificat enorm jocul lui Liverpool. Mai ales pentru că Mane a trecut în zona vârfului și a început să câștige duelurile în spatele fundașilor lui Villarreal. Albiol făcuse o primă repriză excelentă, dar aceste schimbări au transformat meciul. Apoi, să ne gândim la oboseala celor de la Villarreal. Au jucat cam cu aceiași jucători și în campionat, și în Europa. E alt context, comparativ cu forța lotului lui Liverpool”, a fost comentariul lui Gică Craioveanu pentru Play Sport.

Villarreal a fost la a șasea semifinală jucată în cupele europene, după ce anul trecut a cucerit primul trofeu continental, Europa League.

“Eu cred că s-a obținut maximum din această campanie europeană, poate și puțin mai mult decât maximum, ca să spun așa! Gândește-te, 52.000 de locuitori are Villarreal. Când am jucat pe Allianz Arena cu Bayern Munchen în sferturi chiar am comentat că tot orașul intră pe stadion și rămân încă vreo 20.000 de scaune goale!

Suporterii au cântat pe final de meci pentru că au simțit meritul extraordinar al echipei și ce relație formidabilă antrenor-conducere-jucători există la club! A fost sublim momentul”, a fost impresionat fostul atacant.