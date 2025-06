Gică Craioveanu este noul cetățean de onoare al Slatinei

Gică Craioveanu a devenit cetățean de onoare al orașului Slatina, județul Olt, în cursul zilei de vineri, 27 iunie.

Fostul mare jucător s- născut la Hunedoara, dar și-a petrecut mare parte a copilăriei la Slatina. Ulterior, Craioveanu a plecat la Craiova, unde a făcut istorie în tricoul Universității Craiova.

Gică Craioveanu a oferit o primă reacție după ce a primit acest titlu onorific.

„Eu consider că voi fi toată viața același cetățean obișnuit. Este o mare onoare. Chiar dacă m-am născut la Hunedoara, toată copilăria mi-am petrecut-o la Slatina. Aici am debutat ca fotbalist. A fost un premiu care m-a umplut de mândrie. E un lucru deosebit. Mulțumesc celor care s-au gândit la mine. Ceea ce știu sigur e că am autobuzul gratis (n.r. râde). Cea mai importantă este mândria. Înafară de mine, pușcăria se pune ultima mereu, au mai fost premiați Dănciulescu și Claudiu Niculescu. Alături de ei domnul profesor Pârvulescu, care e o legendă la Slatina”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.