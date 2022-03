Gică Hagi a oferit un interviu impresionant pentru Marca. Regele a explicat cum a reușit victoria împotriva celor de la FCSB

Spaniolii au fost curioși să afle cum ar pregăti Gică Hagi un meci în care echipa sa ar întâlni un adversar mult mai puternic, iar „Regele le-a dat exemplu meciul cu FCSB, pe care echipa sa l-a câștigat cu 2-0.

„L-aș pregăti așa cum am făcut-o în România, contra fostei Steaua. Și am câștigat. Am organizat o partidă în care ei să nu aibă timp și spațiu să gândească. Am fost agresivi și am atacat. Dacă nu marchezi, nu învingi. Trebuie să știi și ce să faci când mingea e la tine. Și, apropo, am bătut cu 2-0”, a spus Hagi, pentru Marca.

„Cel mai important este că m-a adus Johan Cruyff. Am fost fotbalist datorită lui, după ce am văzut Ajax dn anii 70. Era deja incredibil. Am învățat stilul de joc și îl aplic și acum, ca antrenor: fotbalul total, sistem 4-3-3. Vreau să câștig în urma unui fotbal bun, nu doar să câștig. Tot conceptul pornește de acolo”, a mai spus Hagi.

Gică Hagi a prefațat duelul din optimile Europa League:

,,Barcelona este echipa mai bună, evident, cu toate că ambele echipe se află într-o perioadă de tranziție. Barcelona și-a revenit după venirea lui Xavi și este favorita certă.

De la Galata, îmi plac Marcao, atacantul Mohamed și, cel mai mult, puștiul Kerem Aktürkoglu. Există și doi români la Galata, Cicâldău și Moruțan. De partea cealaltă, Barcelona a suferit după plecarea lui Lionel Messi, asta e clar. Trebuie să îi dăm mai mult timp lui Xavi pentru a forma un grup câștigător.

În curând, Barcelona va putea spera la trofee. Xavi are mentalitatea potrivită. Nu mi-aduc aminte de el, în 1996, era extrem de tânăr. Între timp, ca număr 8, a devenit unul dintre cei mai buni jucători din istorie”, a mai spus Hagi.