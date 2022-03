Gică Hagi a purtat o discuție cu Joan Laporta și Burak Elmas. Ce a discutat antrenorul Farului cu președinții de la Barcelona și Galatasaray

La partida retur dintre Galatasaray și Barcelona au fost prezenți și Gică Hagi împreună cu Gică Popescu. Cei doi au fost invitați de gruparea turcă în semn de respect pentru cele două legende care au îmbrăcat tricoul ambelor echipe.

Gică Hagi a fost impresionat de ce a văzut în Turcia. Antrenorul Farului a purtat o discuție cu președinții celor două cluburi.

Hagi: „Am jucat la amândouă. M-au tratat bine. Sunt mândru, m-am simțit bine!”

Iată ce a declarat Hagi despre vizita din Turcia la conferința de presă ce a precedat meciul cu CFR Cluj:

„Ne-a invitat cineva din club. Am acceptat invitația pentru că era aproape, pentru că era Galatasaray, cele două cluburi la care noi doi am jucat, eu și Gică Popescu. Am mers acolo o zi. M-am simțit extraordinar. Am văzut ce înseamnă nivel înalt.

Suporterii au fost incredibili, au cântat, și-au încurajat favoriții până la final. Aici s-a făcut diferența: o echipă care din minutul 1 a atacat și a câștigat, Barcelona, pentru că știu să joace, au calitate, iar Galatasaray care s-a rezumat la a se apăra și de ataca pe contraatac sau pe fază fixă. Lucrurile au mers bine până la un moment dat, dar cred că valoarea unei echipe atât de mare cum e Barca, a făcut diferența.

Am jucat la amândouă. M-au tratat bine. Sunt mândru, m-am simțit bine. M-am întâlnit cu ambii președinți și am vorbit cu ei. În amândouă casele am lăsat ceva lucruri importate, de jucător mare și om mare. Cred că am reprezentat așa cum trebuie România. Am văzut că lumea este mulțumită de mine, nu mă uită și asta e bine.”.

Însă Hagi revine de la meciul european la meciul din Liga 1, unde va primi vizita celor de la CFR Cluj chiar în etapa a 2-a din play-off.

Dan Petrescu a declarat că se teme de formația lui Hagi, considerând-o periculoasă la meciurile de pe teren propriu.