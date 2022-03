Dan Petrescu se teme de Farul Contstanța: „Farul Constanța […] este echipa cea mai bună. Mai bună decât CFR, FCSB, Craiova.”

Farul va primi vizita campioanei CFR în această sâmbătă. Meciul este deosebit de important pentru ambele tabere. Dan Petrescu, antrenorul feroviarilor, a prefațat partida pe care o va disputa împotriva celor de la Farul.

Tehnicianul CFR-ului a avut doar cuvinte de laudă pentru echipa lui Gică Hagi. Un aspect care îi creează panică lui Dan Petrescu este faptul că Nedelcu, Omoh și Iancu, jucători care au lipsit la partida Farului cu FCSB (0-2 în etapa precedentă), pot fi titulari contra CFR Cluj. Cei trei pot contribui exponențial la atacul echipei lui Hagi, atac pe care Petrescu îl consideră cel mai bun pe teren propriu.

În precedenta partidă jucată la Ovidiu, în sezonul regulat, CFR a câștigat cu scorul de 2-0.

Dan Petrescu și temerile sale legate de atacul Farului

„Farul Constanța, la meciurile de pe teren propriu, este echipa cea mai bună. Mai bună decât CFR, FCSB, Craiova. Are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu. Asta am simțit și noi la meciul de la Constanța. Atunci am avut noroc, am recunoscut. Dacă nu recunoști, înseamnă că nu ești corect.

Am ajuns foarte rar la poartă, de 3-4 ori și am marcat două goluri. Ei au avut foarte multe ocazii, dar am avut un portar în formă excelentă și apărarea și-a făcut datoria. Dacă jucăm la fel, sigur o să pierdem. Trebuie să fim mult mai buni, mai atenți, să punem mai multe probleme.

Eu sunt conștient că Nedelcu, Omoh și Iancu, care n-au jucat cu FCSB, vor intra. Nedelcu n-a avut voie să joace, Omoh a fost suspendat și Iancu accidentat. Cu acești trei jucători, forța celor de la Farul este mult mai mare, mai ales dacă mă gândesc la jocul de atac”, a comentat Dan Petrescu, la conferința de presă ce a precedat meciul cu Farul.

Statistici ale echipelor din Liga 1, în acest sezon. Farul, prezentă în 2 topuri alături de CFR

Echipele cu cel mai bun atac, în sezonul regulat, au fost următoarele:

Universitatea Craiova – 55 de goluri marcate

FCSB – 54 de goluri marcate

CFR Cluj – 48 de goluri marcate

Farul Constanța – 42 de goluri marcate

Echipele cu cea mai bună apărare, din sezonul regulat, au fost următoarele: