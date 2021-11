Gică Hagi a revenit în prim-plan: ,,Vorbiţi cu liderul Generaţiei, nu cu oricine”

Gică Hagi, antrenorul şi patronul celor de la Farul Constanţa, a refuzat prupunerea pe care i-a făcut-o Răzvan Burleanu, aceea de a antrena echipa naţională în următorii patru ani de zile.

După ce a discutat zilele trecute cu Răzvan Burleanu, ,,Regele” a venit acum cu noi precizări. Acesta spune că nu acceptat propunerea şi a fost destul de clar că nu vrea să renunţe la acţiunile de la Farul. Tehnicianul nu a vrut să intre în polimici nici cu Ilie Dumitrescu sau Florin Prunea, care s-au contrat în ultimele zile pe tema ,,Generaţiei de Aur”

,,Am văzut comentarii, am făcut extraordinar de bine că nu am acceptat propunerea. Preşedintele a dorit să preiau echipa naţională. Nu am vrut să fac nicio concesie, a fost destul de clar. Nu am fost ofertat de 3 ori, a mai fost o discuţie mică. S-a discutat vag o dată, înainte de Cosmin Contra. Am şi zis, s-a discutat, fără să se ducă atât de departe.

Atunci am spus acelaşi lucru pe care l-am spus şi acum. A insistat preşedintele să sunăm avocaţii. Am zis că nu se poate. Am spus că sunt un tip care nu aduce confuzie. Îmi doresc să antrenez o echipă naţională, dar nu pot să fac asta dacă nu îmi vând acţiunile. Nu se poate. Am onorat invitaţia unui preşedinte, dar v-aţi dus prea departe cu comentariile.

Trebuie să mă ascultaţi ce zic eu, contează doar ce spune unul sau altul. Nu e legat de mine ce a zis Prunea. Trebuie să ţineţi cont de ce am zis eu, lucrurile sunt simple: nu pot să fiu antrenorul naţionalei, chiar dacă îmi doresc. Nu a trecut o zi, ce văd e incredibil. Gică e cumnatul meu, dar deciziile în viaţa mea le iau eu. Vorbiţi cu liderul Generaţiei, nu vorbiţi cu oricine. Am destulă personalitate să vorbiţi cu mine.

Burleanu m-a dorit foarte mult, nu am lăsat cale de înterpretări. Nu există rupturi, există opinii. Fiecare jucător are personalitate şi eu respect părerea oricărui coleg. Îi voi respecta pe viaţă, nu toţi trebuie să gândească la fel ca mine. Eu am părerea mea. Fiecare ia deciziile pentru el. Văd că nu ţineţi cont de ce spune persoana care a fost în faţă. Ce a spus subsemnatul contează cel mai mult. Toată ziua mi-aduceţi aminte ce a spus Florin despre Dumitrescu.

Concret, m-am întâlnit cu preşedintele. Fiecare poate spune ce doreşte, fiecare din generaţia noastră are personalitate. Am vrut să mă întâlnesc cu el. Patru ore, am discutat despre fotbal, despre ce îşi doreşte. I-am spus că România are antrenori foarte buni. E generaţia care a crescut în anii 80-90. Sunt jucători buni, de perspectivă. Nu i-am dat nume de antrenori. Nu voi face asta niciodată. Eu mi-am zis părerea şi de faţă cu dânsul. Obiectivul cel mare este de a face o echipă mare.”, a declarat Gică Hagi, pentru Digisport.