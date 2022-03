Gică Hagi: „De la toată echipa mă așteptam la mai mult…”. Reacția tehnicianului după eșecul din deplasarea la Craiova și gândurile sale despre play-off

Farul Constanța a pierdut ultimul meci al sezonului regulat contra Universitatea Craiova, scorul final fiind 0-1. Paul Papp este cel care i-a „răpit”, prin golul său, bucuria Regelui.

După o serie de meciuri abordate cu creativitate și agresivitate, Farul Constanța nu a mai reușit o evoluție la fel de bună. Trupa lui Gică Hagi s-a predat în deplasarea de la Craiova.

La finalul partidei, tehnicianul celor de la Farul Constanța a subliniat minusurile echipei sale:

A fost un meci echilibrat, noi am avut oportunitățile noastre, au au avut și ei, dar s-a dat o luptă la mijlocul terenului, ambele echipe au recuperat multe mingi.

„În atac am făcut mai puține combinații, nu am fost așa de inspirați, am pierdut multe mingi în treimea adversă. Am încercat să construim, dar am știut că adversarul e agresiv.

Noi vrem să marcăm, dar asta e, ei au dat gol dintr-o greșeală colectivă, pe o minge statică, apoi s-a mișcat și apoi a venit o centrare și o greșeală. Nu numai de la Jefte, ci de la toată echipa mă așteptam la mai mult, la câte mingi s-au luat pe la mijloc. Așa e fotbalul, e făcut din detalii, iar noi nu am fost inspirați.” a declarat Gică Hagi pentru cei de la Digi Sport.

Hagi, conștient de dificultatea play-off-ului: „Ne așteaptă adversari foarte buni”

Despre ce are de gând echipa sa în a doua parte a campionatului, Gică Hagi a comentat astfel:

„Ne gândim la ce trebuie să facem cu cei din fața noastră, ne așteaptă adversari foarte buni, iar jucătorii trebuie sa fie motivați, pentru că meciurile sun tari. Vom vedea ce va fi.

Acum ne gândim, reflectăm o zi – două. Jucăm de 3 săptămâni miercuri-duminică sau joi-duminică, suntem singura echipă cu atâtea intermediare. Am avut și noi ocazii, dar și două faulturi la final, la Omoh. Nu au fost? Au fost, dar asta e”, a declarat Hagi la finalul partidei, pentru Digi Sport.