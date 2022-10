Gică Hagi, declarații sincere! Ce spune despre lupta din Superligă

Farul va juca cu Rapid în Superligă. Hagi a oferit mai multe declarații înainte de acest meci.

“Mă surprinde parcursul Farului. Foarte mult. Este un parcurs excelent, foarte bun, fantastic şi pe care puţin îl omiteţi să spuneţi. Vorbiţi mai mult de adversar decât de noi. (…) Turul nostru de campionat e foarte bun, mai există acest meci, ultimul, sperăm să luăm trei puncte şi atunci chiar că vorbim de un parcurs extraordinar, foarte bun. Niciunul nu credea în vară că Farul va ajunge aici”, a sspus Hagi.

Suntem încrezători, dar conştienţi că întîlnim o echipă foarte bună, care joacă foarte bine acasă, care are publicul de partea ei, suporterii, dar ei nu joacă. (…) E doar un meci între cele două cluburi, sunt trei puncte şi nimic altceva, cu doi antrenori de pe bancă care au un nume mare, care se respectă unul pe celălalt şi cam atât”, a precizat antrenorul Farului.

“E meritul jucătorilor, e meritul şi al stafului, e meritul clubului cu toate că nu suntem clubul care avem cei mai mulţi bani sau avem cel mai mare buget. Suntem în normalitate, ca toţi ceilalţi, mai mult sau mai puţin, dar am avut şansă în vară, am creat un lot competitiv, talentat şi care are un singur defect: jucătorii din punct de vedere fizic nu au fost în condiţiile lor cele mai bune, dar sunt jucători valoroşi. Dacă erau în condiţii bune, nu puteau să ajungă niciodată să joace pentru Farul”, a mai afirmat Hagi.