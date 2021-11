Gică Hagi, după egalul controversat obținut la Mediaș: „Eu nu trebuie să fac scandal, fac fotbal”

Farul Constanța a obținut, în extremis, o remiză în partida cu Gaz Metan, scor 1-1, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1.

După ce Morar a deschis scorul pe finalul primei reprize, Betancor a egalat la ultima fază a meciului, dintr-un penalty controversat, și a declanșat un scandal monstru și critici vehemente din partea gazdelor.

La capătul partidei de la Mediaș, Gică Hagi este mulțumit de punctul obținut. Acesta acuză faptul că s-au acordat numai patru minute de prelungire și a dat de înțeles că a fost poziție de offside la golul marcat de formația lui Ilie Poenaru.

”Am schimbat sistemul. Plecăm cu un punct. S-a schimbat sistemul, au intrat şi atacanţii. Ăştia suntem. Poţi să găseşti jucătorii pe care îi doreşti la un buget. Trebuie să fim mai inspiraţi. Am înţeles că a fost ofsaid la golul lor. A fost penalty la Jefte, aşa am văzut, aşa am auzit. Am întâlnit un adversar care, din păcate, nu a vrut să joace. Suntem mulţumiţi de noi. Să ne dai patru minute prelungiri când s-au făcut patru schimbări şi s-a stat câte 7 minute pe teren.

Trebuie să încercăm să facem cât mai bine. Eu nu trebuie să fac scandal. Trebuie să îmi încurajez jucătorii să facă fotbal. Astăzi a fost greu. Noi am încercat şi vom încerca în continuare. Ne dorim o echipă de play-off. Ne luptăm”, a declarat Gică Hagi, după finalul incadescent de la Mediaș.