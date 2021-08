Gică Hagi, după înfruntarea cu Adrian Mutu: „Craiova e una dintre cele mai bune echipe!”

Antrenorul Farului Constanța a oferit prima reacție după ce echipa sa a remizat, scor 1-1, pe terenul celor de la FC U Craiova, în etapa a 7-a din Liga 1!

Formația de la malul mării are doar un eșec în acest sezon, iar revenirea lui Gică Hagi pe banca tehnică a schimbat radical fața grupării constănțene. La finalul duelului de astăzi, „Regele” a ținut să își laude elevii pentru prestație și consideră că aceștia trebuie să o țină tot așa pentru a produce rezultatele dorite. Totodată, Hagi a avut doar cuvinte frumoase și despre Adrian Mutu și FC U Craiova, pe care o consideră una dintre cele mai bune echipe din campionat.

„V-am promis că duelul din această seară va fi unul foarte bun și cred că ambele echipe au contribuit la acest lucru. Fiecare a încercat să se impună, dar mă bucur pentru băieți că au revenit în fața unei formații cu tradiție, cu orgoliu. Am dovedit că am jucat până în ultimul minut și așa a venit și golul. Felicit și echipa Craiovei, este o echipă bună.

Sunt momente când intră și unele când nu intră. Noi am produs fotbal azi. Mergem în continuare, muncim să devenim mai buni. Ne adaptăm la program și încercăm să-i punem și pe ceilalți la punct, care au jucat mai puțin. Avem meci cu Galatasaray săptămâna viitoare, un meci amical frumos și le vom da minute celorlalți.

Mă bucur că jucătorii cred în play-off, dar trebuie să muncim. Am făcut un meci bun, sunt mulțumit de ce am văzut. Mergem pe linia asta, trebuie să ne antrenăm mai bine, să fim mai buni și să fim mai concreți în fața porții, pentru că golul face diferența. Mi-a plăcut Craiova mult, e una dintre cele mai bune echipe. Au putere, au tehnică bună, dar și noi am avut strategia noastră și ne-a ieșit. E o echipă puternică, da”, a spus Gică Hagi, la finalul partidei.