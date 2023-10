Gică Hagi este mulțumit de evoluția elevilor săi: „Mă bucur că ei au fost calmi și au câștigat”

Farul Constanţa a câştigat partida împotriva covăsnenilor de la Sepsi, scor 2-1 şi a urcat pe loc de play-off.

La finalul meciului, Gică Hagi şi-a lăduat jucătorii şi este optimist cu privire la viitorul echipei.

”Am făcut o repriză foarte bună, dar am greşit. Greşeală mare, când te aperi jos. Trebuia să fim mai atenţi.

La pauză am vorbit şi bine că am avut răbdare, am construit. Eram supărat că am luat gol, dar mă bucur că… Chiar dacă tonul meu a fost mai ridicat puţin, mă bucur că ei au fost calmi şi au câştigat.

El (n.r. Budescu) ne-a câştigat trei puncte. E pe drumul bun. Nu cred că mai sunt întrebări la calitatea pe care o are.

Dacă jucătorii fac bine, e clar că suntem o echipă, am arătat anul trecut că ştim fotbal.

Nedelcu are o problemă la genunchi. Se pare că e mai bine în vestiar, dar vom vedea, nu ştim.

De unde să ştiu eu? Eu cred că Louis are un potenţial enorm, e nouar, are finalizare bună. Îi trebuie să fie fizic mai bine. El a jucat puţin la Fiorentina, apoi a jucat foarte mult la noi, din trei în trei zile”, a spus Gică Hagi.