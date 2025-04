La finalul meciului Zeljko Kopic a oferit mai multe declarații: ”Încerc să găsesc tot felul de metode!”

La București, Dinamo și CFR au remizat, scor 1-1.

La finalul meciului, antrenorului

„Cred că echipa a jucat foarte bine. Am arătat o mentalitate bună, am controlat meciul. Am primit acel gol, am avut ghinion. Trebuie să spun că sunt mândru de jucătorii mei. Ne menținem stilul de joc și identitatea. Totul este pozitiv, e ceea ce pot spune despre echipa mea.

Încerc să găsesc tot felul de metode pentru a motiva echipa. Am vrut să ‘scutur’ un pic echipa înaintea meciului și el a fost primul care mi-a ieșit în față. e foarte greu să motivezi jucătorii, le vorbești despre tricou, despre presiune, însă este foarte greu, așa că încerc să găsesc diferite metode pentru a-i motiva.

Sigur, există această statistică (n.r. – Dinamo nu reușește să mai câștie împotriva FCSB-ului). Nu va fi o simplă plimbare meciul cu FCSB, chiar dacă clasamentul arată așa cum arată în momentul de față. Vom da totul pentru a încerca să câștigăm meciul cu FCSB”, a spus Zeljko Kopic la finalul meciului cu CFR Cluj.