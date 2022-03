Gică Hagi, însuflețit după victoria spectaculoasă cu FC Botoșani: ,,Ne place să muncim și se vede pe teren…”

Nedelcu și de Nooijer au consemnat a 14-a victorie a Farului în acest sezon, la capătul unui joc în care constănțenii au irosit și o lovitură de pedeapsă prin golgheterul Jefte Betancor. Grație acestui succes, echipa lui Hagi, și-a asigurat poziția în play-off, cu o rundă înaintea finalului sezonului regulat.

,,Totul e greu în fotbal și când duci lingurița la gură trebuie să faci efort. Facem bine, muncă multă, ne place să muncim și se vede pe teren. Am întâlnit o echipă foarte bună, și tehnici și rapizi, care vor să joace fotbal. Ne-am deschis și noi și ei. Ne-am duelat și la sisteme, că am văzut că el vrea să schimbe sistemele și le-am arătat jucătorilor. Am jucat mai bine ca ei 60 de minute, după automat instinctul te trimite să conservi, acest rezultat. Ne-am apărat bine și am făcut bine.

Ce mai contează penalty-ul, au jucat foarte bine, toți cei trei jucători din față. Nu am avut să-i bag pe toți trei și au făcut un efort deosebit cu FCSB. Toți trei marchează, le place și să dea goluri” , a declarat Hagi.