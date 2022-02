Gică Hagi lansează un nou atac la adresa arbitrilor: „Probabil au lista făcută”

Dincolo de înfrângerea suferită în fața uneia dintre contracandiatele la play-off, „Regele” i-a pierdut pentru partida cu FCSB pe Artean și Purece, care vor fi suspendați.

După ce a fost nemulțumit de prestația arbitrilor, la precedentul eșec de pe teren propriu, împotriva Chindiei, acum Hagi îl arată cu degetul și pe Horațiu Feșnic, cel care a condus jocul împotriva piteștenilor.

„Pe Purece l-am schimbat din motivul ăsta, în rest a încercat, a jucat atacant lateral la fel ca și cu Voluntari. A luat cartonaș la 70 de m de poartă cu 10 jucători în spatele lui. Nu știu de ce, intrase de puțin timp, era primul fault, arbitrul vede în felul lui și trebuie să acceptăm.

Au luat cartonașe numai cei care puteau fi suspendați, probabil au listă făcută. Avem timp 4-5 zile să ne gândim, trebuie să găsim soluții. Sunt încă trei meciuri trebuie să ne luptăm să facem puncte pentru a fi acolo, totul e mult mai greu acum, nu facem socoteli, luăm fiecare meci în parte”, a declarat managerul tehnic al constănțenilor după ultimul fluier de la Ovidiu.

Gică Hagi a identificat punctele slabe ale echipei sale care au condus la înfrângerea ce a relansat lupta pentru play-off.

„Am încercat să facem lucrurile cum doream, dar am fost prea previzibili, nu am găsit soluțiile potrivite, au avut un șut pe poartă și am luat gol. Păcat că am avut șansa noastră, puteam să marcăm. Echipa a fost mult mai lentă fără să avem multe merite.

Noi am încercat să schimbăm pentru că am jucat la 3 zile, le-am dat minute la fiecare să avem prospețime. Adi Petre a făcut lucruri bune, a avut și acea ocazie, din păcate portarul lor a fost extraordinar. Multe faze fixe bătute prost sau atacate cum nu trebuie. Nu marcăm din faze fixe, e un duș rece, sper să ne trezim și să mergem înainte”, a încheiat Hagi.