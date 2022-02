VIDEO | A renunțat la fotbal pentru o carieră în muzică: „Mi-a spus că am har de la Dumnezeu”

Cosmin Bîrlan ar fi fost poate un fotbalist cu viitor frumos, însă fostul jucător a preferat să schimbe „domeniul”, după ce a fost „ochit” de un nume important al muzicii populare românești.



Cosmin a îmbrăcat tricoul celor de la Pandurii, înainte să ajungă în ansamblul „Doina Gorjului”. El a povestit cum a ajuns să ia decizia radicală.

„Mi-am lăsat echipamentul de fotbal în Târgu Jiu, mi-am luat un costum elegant pe mine și am plecat să onorez o invitație la o nuntă din satul meu, Prejna. Cum am ajuns acolo, socrul mic fiind și rudă cu mine m-a rugat să merg si să cânt o melodie, pentru că el mă auzea de fiecare dată când mergeam la bunica, cu care cântam prin curte. Aveam mari emoții, iar ele s-au accentuat când Petrică Nicoară Sîrbu m-a chemat la microfon să le cânt oamenilor prezenți la nuntă.

După acea seară în care am cântat, Petrică Nicoară m-a sunat și mi-a spus că am har de la Dumnezeu și că pot să reușesc să ajung un nume mare în muzică, dacă iau în serios lucrul ăsta. Mi-a spus să merg la Timișoara, pentru că el mă primește cu brațele deschise și pot să cânt alături de ei. Am cântat aproape cinci luni la Timișoara alături de formația Nicoară la multe evenimente”, a povestit fostul fotbalist pentru wowbiz.ro.

CITEȘTE ȘI –>> Cutremur în fotbal. Un suporter în vârstă de 35 de ani a fost împușcat mortal

„Trecerea” s-a făcut atunci când tânărul interpret abia împlinise 20 de ani.

„Eu cânt de când mă știu, doar că până la 20 de ani nu am făcut treaba asta la modul profi. Cântam prin casă, cântam cu bunicii, cântam mereu. Se întâmpla de foarte multe ori să cânt și când eram la fotbal cu echipa, după victoriile echipei. Am jucat la Craiova, iar apoi, timp de 4 ani, la Pandurii Târgu Jiu.

Eram cel mai mic din lot la vremea aia. Timp de un an m-am antrenat cu echipa mare a celor de la Pandurii Târgu- Jiu, reușind să prind lotul în meciul cu U Cluj. Ultimul meu meci în care am evoluat, a fost la Alba Iulia. După sfârșitul meciului am plecat spre Târgu Jiu, ajungând în jurul orei 12 noaptea acasă”, și-a mai amintit Bîrlan.