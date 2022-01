Gică Hagi, mesaj de susţinere pentru Edi Iordănescu: ,,Să califice echipa! E o muncă grea”

Gică Hagi, fost mare internaţional şi actual antrenor la Farul Constanţa, a vorbit despre instalarea lui Edi Iordănescu pe banca primei reprezentative.

,,Regele” îi urează succes noului selecţioner al României şi transmite că toată ţara ar trebui să fie în spatele tehnicianului . Hagi aşteaptă o calificare din partea lui Edi Iordănescu acum.

,,Cu toţii trebuie să-i urăm baftă şi succes. Cu toţii trebuie să fim lângă el, să fie inspirat să îşi atingă obiectivele şi gândurile pe care le are, să încerce să ne facă fericiţi aşa cum am zis şi înainte! Să califice echipa şi să facă din ce în ce în fiecare meci să fie mai bine. E o muncă grea, nu e uşor să construieşti o echipă competitivă, nu e uşor, îi va fi greu, e conştient de lucrul acesta, cunoaşte fotbalul românesc şi îi cunoaşte şi pe ceilalţi de afară”, a declarat Gheorghe Hagi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Edi Iordănescu, mesaj pentru suporterii naţionalei: ,,O să dau tot ce am mai bun! Să dea Dumnezeu să mergem în Germania”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Acesta a fost prezentat oficial, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

După ce s-a declarat destul de optimist la conferinţa de presă, Edi Iordănescu a ţinut să le transmită un nou mesaj suporterilor naţionalei, însă prin intermediul reţelelor de socializare de această dată. Tehnicianul transmite că toate deciziile îi vor aparţine la prima reprezentativă si speră să ajungă cu naţionala la Campionatul European din 2024.

,,Salut. Vreau să vă mulţumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare şi încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însa să reuşesc să vă şi răspund tuturor, dar sunt sigur că înţelegeţi motivele. Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa naţională şi la final să dea Dumnezeu să mergem împreuna în Germania pentru turneul final.

Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparţine în exclusivitate, aşa cum a fost în toate colaborările mele trecute ţi îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un ,,Da” puternic pentru echipa naţională şi am încredere mare în munca pe care o putem face împreuna cu staff-ul, echipa şi toţi cei implicaţi în proiect. Uniţi pentru România!!”, a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.