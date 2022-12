Gică Hagi nu a trecut peste umilința cu Hermannstadt: „La ultimul meci, defensiva a stat foarte prost”

Echipa Farul Constanţa va întâlni vineri, de la ora 20:00, pe stadionul „Anghel Iordănescu” echipa locală FC Voluntari, în Etapa a 21-a a Superligii.

„Cred că va fi o deplasare foarte grea”, a spus Gică Hagi înaintea meciului cu FC Voluntari

Va fi ultimul meci al sezonului pentru cele două echipe, deoarece campionatul se întrerupe până pe 21 ianuarie. Partida de la Voluntari este prima din Etapa a 21-a, iar managerul oaspeților, Gheorghe Hagi, speră la o victorie, pentru că ultima impresie contează înaintea finalului de an.

„E ultimul meci în acest an şi e important din multe puncte de vedere. În sensul că e ultima impresie. Dacă ne uităm în spate, am avut o vară şi o toamnă foarte bune, în care am făcut lucruri extraordinare.

Dar din punctul meu de vedere trebuie să încercăm să câştigăm, să facem un meci mare contra unui adversar care este foarte bun acasă, experimentat, cu un antrenor cu experienţă în prima ligă. Cred eu că va fi o deplasare foarte grea”, a declarat Hagi.

„La ultimul meci, defensiva a stat foarte prost”, a recunoscut Gheorghe Hagi

Tehnicianul nu a uitat că, în etapa trecută, Farul a fost învinsă de Hermannstadt, în deplasare, cu 0-4. „Trebuie să facem un meci complet, să facem ambele faze. Nu cum a fost la ultimul meci, unde defensiva a stat foarte prost. Sper să venim acasă cu cele trei puncte. Am făcut o analiză a jocului şi sper să trecem repede peste acest eşec”, a completat Hagi.

Întrebat dacă echipa este motivată să termine anul pe primul loc în clasament, Hagi a spus că obiectivul principal rămâne accederea în play-off-ul Ligii I.

„Noi vrem să menţinem linia, trebuie să facem punctele necesare ca să fim în play-off. Trebuie să câştigăm de fiecare dată cele trei puncte. Faptul că suntem acolo sus e meritul nostru, am făcut lucruri bune, extraordinare”, a mai spus Gheorghe Hagi.