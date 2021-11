Gică Hagi, o nouă reacție despre venirea la echipa națională: „Am fost un moment selecţioner, un moment, atât!”

Ratarea calificării României la un nou turneu final a agitat și mai mult apele în fotbalul românesc, iar actuala conducere a FRF este „condamnată” să aleagă un selecționer cu experiență după plecarea lui Mirel Rădoi!

În mod cert, una dintre cele mai vehiculate variante pentru postul de selecționer al primei reprezentative este cea a lui Gică Hagi, însă Federația pare că nu are vreun gând să apeleze la această propunere. Mai mult de atât, „Regele” a dat un răspuns care lasă loc de interpretări, în momentul în care a fost întrebat dacă ar fi dispus să lase proiectul de la Farul Constanța și să înceapă o nouă aventură pe banca României.

„Altă întrebare. Nu… Încă sunt angrenat în fotbalul românesc, am un proiect, dezvolt alt proiect. Eu muncesc, eu mai serviciu, sunt implicat. După, eu doar mi-am spus părerea, ca fost mare jucător, care a jucat pentru România. Da, e foarte simplu să spun că mâine mergem, vreau să mă calific la Europene şi mai trec doi ani…

Am fost un moment selecţioner, un moment, atât (n.r. – între septembrie 2001 – noiembrie 2001). Cine formează jucători? Cluburile. Se mai dezvoltă şi în străinătate. Totul se formează în timp. Ca să formezi o generaţie, e o muncă grea. Dacă era uşoară, o făceau toţi.

Eu sunt în sprijinul fotbalului românesc, automat şi al federaţiei, cel mai în ultimii 12 ani. Furnizez cei mai mulţi jucători. Muncesc zilnic, am format, am scos jucători care au venit. Am format. Eu sunt ăla care susţine lucrul ăsta al proiectului. Sunt unul. Cluburile sunt pilonii FRF”, a declarat Gică Hagi pentru Telekom Sport.