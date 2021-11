Gică Hagi, anunț neașteptat după eșecul cu FCSB: „Ne-am schimbat obiectivul: să rămânem în prima ligă”

Farul Constanța a pierdut cu FCSB, socr 0-1, într-un meci restant din etapa a 13-a a Ligii 1. A fost prima înfrângere suferită acasă de gruparea dobrogeană.

Autogolul tânărului mijlocaș Constantin Grameni a făcut diferența în partida de la Ovidiu. Gică Hagi s-a arătat extrem de dezamăgit de evoluția echipei sale.

”Regele” a anunțat că un scenariu negru pentru Farul dacă lucrurile nu se schimbă. În caz contrar, formația de la malul mării se va lupta pentru supraviețuirea în Liga 1.

”Poate meritam mai mult. Am încercat să jucăm. să facem și faza defensivă bine, am luat acel gol din cauza unor greșeli individuale, de poziționare, în rest meritam mult mai mult astăzi. Ne-am dorit victoria, dar nu a venit. E de muncă, trebuie să suferim mult anul acesta. Ce am văzut în acest meci, îmi dă senzația că vom suferi tot anul.

Ne trebuie mai multă personalitate, dacă nu, o să ne luptăm la mijloc sau jos (n.r. în clasament) și sper ca la anul să fim tot în prima ligă. În ultima perioadă am câștigat cu ei, am avut rezultate foarte bune. E o echipă care intră cu mentalitatea de a câștiga fiecare meci, au un lot valoros, dar noi trebuia să câștigăm, am jucat acasă.

Aveam încredere că puteam face un rezultat foarte bun, am încercat, ne-am dorit, dar am avut momente bune și mai puțin bune. După meciul ăsta, ne-am schimbat obiectivul: să rămânem în prima ligă. Ne dorim să fim în play-off, dar una e dorința și alta e putința. Presiunea e mai mare jos. E un adevăr! O să vină și victorii în continuare, dar și înfrângeri, cred eu.

Cei care au experiență să iasă în față! Am dus mingea în ultimii 30 de metri, dar acolo trebuie să fie unul inspirat, să intre mingea”, a declarat Gică Hagi, după eșecul cu FCSB.