Gigi Becali, un nou gest de milioane! Cum i-a salvat viața unei actrițe celebre din România

Afaceristul din Pipera a mărturisit în mai multe rânduri că a fost salvarea mai multor persoane infectate cu COVID-19!

Gigi Becali a fost una dintre persoanele care s-au oferit încă de la începuturile pandemiei să ajute oamenii și să aducă în țară medicamentele necesare. Marius Șumudică, Dani Coman, Anamaria Prodan, Ionuț Luțu sau Adrian Porumboiu sunt doar câteva dintre numele care s-au vindecat de COVID-19, după “rețeta” patronului de la FCSB.

De această dată a venit rândul actriței Anca Pandrea să îi mulțumească lui Becali pentru că i-a salvat viața. Concret, femeia în vârstă de 75 de ani s-a confruntat cu mari probleme de sănătate după ce a contactat virusul, însă a dezvăluit cum afaceristul din Pipera i-a trimis în cel mai scurt timp tratamentul necesar pentru a depăși acel impas.

„M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă.

Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea acum câteva zile. M-au sunat de la DSP că trebuie să-mi iau certificatul verde. Toate procedurile lor sunt atât de alambicate. Dumnezeu să-i dea sănătate. Acum sunt în carantină, până pe 4 noiembrie. Mi-a fost foarte rău. Nu am făcut și nici nu fac vaccinul. Îmi primul rând am trecut prin boală, stau în carantină.

Gigi mi-a dat un tratament, pe care l-am terminat. A fost drăguț și mi-a trimis medicamentele chiar în acea seară. M-a sunat, m-a întrebat dacă m-am vaccinat. I-am zis că nu. Mi-a spus nici să nu îl fac, că voi muri. E un om extraordinar și săritor”, a spus Anca Pandrea, potrivit impact.ro.