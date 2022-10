Gică Hagi știe ce șanse are România se se califice la EURO 2024: ”Totul este greu pentru noi!”

Naționala de fotbal a României va juca în preliminariile CE 2024 cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra.

Selecționerul Edi Iordănescu este mulțumit de tragerea la sorți și atrage atenția că echipa națională trebuie să-și ridice nivelul. Gică Hagi a vorbit despre grupa pe care o are România.

”Eu trebuie să îmi văd de echipa mea. Nu trebuie să propun jucători la echipa națională. Eu am viziunea mea, filozofia mea. Nu am de ce să vorbesc. În trecut am mai spus câte ceva, dar nu o să mai spun. Am văzut că toată România face echipa, de ce să o fac și eu? Selecționerul este responsabil. Ei selecționează, ei își asumă.

Nu putem să venim noi să spunem cine să vină la echipa națională. Am ajuns la concluzia că nu trebuie să mai vorbesc despre acest lucru. Dacă ținem cont de momentul nostru, totul este greu pentru noi.

Dacă suntem optimiști, există șanse. Avem oportunitatea noastră, trebuie să credem în ea. Nu știu dacă naționala poate să renască. Sunt întrebări la care nici eu, nici altcineva nu poate răspunde. În timp vom găsi răspunsurile. Vedem ce se va întâmpla”, a declarat Gheorghe Hagi.