Gică Hagi, tiradă la adresa arbitrajului în miez de noapte: ,,E blasfemie! Nu pot să vorbească tuşierii”

Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul, a reacţionat din nou după meciul Farul – Sepsi OSK, din 16-imile Cupei României, terminat cu victoria oaspeţilor, scor 0-1, după un penalty care nu a fost.

După ce a acuzat arbitrajul la conferinaţ de presă, ,,Regele” a ţinut să facă alte precizări şi în miez de noapte. Acesta nu concepe cum a dictat penalty tuşierul, în loc să ia decizia centralul partidei, care a fost mai apropae de fază.

,,După meci am vorbit, dar am zis și public că îmi cer scuze dacă greșesc cu ceva. Văzând faza, e incredibil. Nu văzusem faza, mi-a zis secundul meu că a fost un metru în afară, dar nu văzusem și am zis că, dacă greșesc, îmi cer scuze. Ce pot să spună acești domni? Tușierul și centralul? E fault clar, dar în afara careului? Cum poți să dai penalty? E ceva de comedie! În ce lume suntem? Pentru mine e deja prea mult. Cu tot respectul pentru Leo (n.r – Grozavu), că e prietenul meu, dar acuză el arbitrul după meci? Îmi vine să râd. Ne jucăm de-a v-ați ascunselea ca copiii la școală. E prea mult, inadmisibil așa ceva.

Am văzut că e nemulțumit de arbitraj. Ori se acoperă lucrurile, ori se fac cu intenție. Nu se poate așa ceva. Echipa dezavantajată e Farul. A avut ocazii de gol și a fost o greșeală incredibilă a tușierului. El a dictat penalty-ul. Era un metru în afară și arbitrul nu vede. E blasfemie, domnule, ce să mai… noi nu muncim? Nu vrem să facem? Uitați-vă, e pe tușă! Cum să dea penalty? Uitați-vă, n-a dat. El se uită și după cineva îi dictează.

Scuzați-mă, ai mei copii nu muncesc? Antrenorul de la Sepsi, care e prietenul meu, spune în presă că e dezavantaj de arbitri. Wow! Mă gândesc cu ce. Uitați-vă în prima repriză câte ofsaiduri am primit noi, că am atacat în direcția aia. Ce facem? Arbitrii de tușă fac acum legea? Arbitrul de centru decide! Nu pot să vorbească tușierii. Cine e șeful în teren? Ce circumstanțe să găsești la 12 jumate noaptea? Arbitrul de centru nu zice nimic și el influențează și zice să dea penalty. E clară ca picătura de apă! Uitați-vă, arbitrul de centru nu dă nimic.”, a declarat Gică Hagi, pentru Digisport.