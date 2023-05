Gică Mihali se teme pentru Dinamo! Ce a spus despre barajul „Câinilor” contra lui FC Argeș: „Nu cred că sunt favoriți acum!”

Dinamo luptă pentru promovarea în Liga 1. „Câinii” vor juca 2 meciuri la baraj contra celor de la FC Argeș.

Gică Mihali, fostul antrenor al echipei bucureștene, a vorbit despre partidele dintre cele două formații. Iată ce a spus despre șansele echipei din „Ștefan cel Mare”.

„Nu cred că sunt favoriți acum!”

„Acum un an am spus că Dinamo e favorită 200% cu U Cluj. Nu cred că Dinamo e favorită acum. FC Argeş e o echipă de Liga I şi are jucători buni. Să nu uităm că Dinamo are nişte probleme în alcătuirea lotului. Pentru mine, cea mai mare pierdere a avut-o Dinamo când s-a accidentat Bordușanu. E accidentat şi va sta mai mult timp acolo. Am înţeles că nu e o accidentare atât de gravă ca ultima”, a declarat Gică Mihali, pentru PlaySport.