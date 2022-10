Gică Popescu, atac cu talpa la „tricolori”: „S-au întâmplat lucruri ciudate, ruşinoase aş spune”

Naționala de fotbal a României a retrogradat în al treilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor, iar Gică Popescu este deranjat de atitudinea elevilor lui Edward Iordănescu.

„S-au întâmplat lucruri ciudate, ruşinoase aş spune”, este dezamăgit Gică Popescu

Prima reprezentativă a țării noastre a învins Bosnia-Herțegovina cu 4-1 în ultimul meci din Grupa B3, dar la viitoarea ediție a competiției va juca în următorul eșalon valoric.

Fostul căpitan al naționalei, Gică Popescu, actualul președinte al Farului Constanța, este dezamăgit de atitudinea pe care au avut-o jucătorii la finalul meciului respectiv.

„S-au întâmplat lucruri ciudate, ruşinoase aş spune. După meciul cu Bosnia, am văzut jucători bucurându-se în urma victoriei, chiar dacă noi am retrogradat în liga a treia, în Grupa C.

Ei erau mulţumiţi că rezultatul fusese unul pozitiv, chiar dacă am jucat cu echipa a doua a Bosniei, chiar dacă noi retrogradaserăm în liga a treia. Ei erau mulţumiţi după un rezultat normal care nu mai avea nicio valoare dacă Finlanda câştigase în Muntenegru.

Pe mine mă preocupă mai mult această mentalitate a jucătorilor noştri, mai mult decât alt aspect. Ne place să fim negativişti acum, în loc să fim realişti.

Eu am fost unul dintre cei mai optimşti jucători, mă rog, foşti jucători, atunci când a fost vorba despre echipa naţională. Acest optimism a început să pălească pe măsură ce echipa naţională a adus rezultate negative.

E greu să fii optimist după campania dezastruoasă şi mentalitatea pe care o au jucătorii noştri”, a declarat Gică Popescu pentru Orange Sport.

„Cu grupul acesta de jucători pierdem orice calificare”, atenționează Gică Popescu

În context, fostul internațional propune ca actualul lot să fie înlocuit cu fotbaliștii care au ajuns până în semifinala de la EURO U21, sub comanda lui Mirel Rădoi.

„Avem un nucleu la echipa naţională pe care îl avem de ceva timp, de ani de zile şi cu acest nucleu de jucători pierdem orice calificare.

Mergem cu acest grup de jucători de ani de zile, nu reuşim să ne calificăm şi spun atunci de ce mai merg pe mâna lor? De ce nu rupem pisica să spunem că am încercat cu acelaşi grup, cu acelaşi nucleu şi nu avem performanţe, poate sunt ghinionişti.

Habar nu am ce se întâmplă, dar cu grupul acesta de jucători nu aducem, pierdem orice calificare, am pierdut trei, patru calificări la rând. Atunci nu trebuie să facem ceva?

Hai să rup pisica şi să încerc cu ăştia tineri, cel puţin am o şansă să sper că în viitor fac o echipa naţională bazată pe talentul copiilor ăstora. Pot să încep să câştig, pentru că oricum cei pe care îi tot aduc de cinci, şapte ani de zile nu succes, poate nu sunt competitivi.

Una e să ai talent şi alta e să fii comeptitiv. Competitiv înseamnă spirit, să fii lider, nu au poate jucătorii acest spirit şi atunci e normal să zici ‘Băi, dacă tot am pierdut atât, hai să schimbi, să aduc copiii ăştia tineri care au perfomanţa la U21’”, a încheiat fostul jucător.