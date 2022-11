Gică Popescu, dur după ce România a pierdut cu Slovenia: ”Am jucat ca niciodată şi am pierdut ca întotdeauna!”

Echipa naţională a României a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, meciul amical disputat împotriva naţionalei Sloveniei.

După acest rezultat, Gică Popescu a avut un discurs dur.

”Am jucat ca niciodată şi am pierdut ca întotdeauna. Mă bucur că nu am văzut decăt repriza a doua pentru că am înţeles că prima a fost dezastru. Evoluţia jucătorilor noştri din a doua repriză mi-a plăcut, mi-a plăcut dezinvoltura cu care au intrat. Probabil aveau nevoie de această descătuşare, iar la scorul de 2-0 e normal să ai o altă abordare, n-ai nimic de pierdut.

Joci mai relaxat pentru că nu se mai poate întâmpla nimic, jocul era aproape pierdut la 2-0 cu un portar de talia celui pe care îl avea Slovenia. Evoluţia a fost una curajoasă, cu multe faze de poartă.

Haideţi să rămânem cu evoluţia din repriza a doua şi ne rugăm ca ce se va întâmpla de acum încolo la nivelul echipei naţionale să fie de la evoluţia din repriza a doua de la meciul de aseară în sus”, a spus Gică Popescu, la Orange Sport.