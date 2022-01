Gică Popescu nu iartă nimic: ,,Cerem retragerea licenţei celor de la Clinceni”

Gică Popescu, oficialul celor de la Farul Constanţa, nu iartă nimic după ce partida echipei sale cu Academica Clinceni a fost amânată din cauza situaţiei gazdelor.

După ce echipa ilfoveană s-a aflat în imposibilitatea disputării acestei partide, Gică Popescu cere ca Farul să câştige meciul cu scorul de 3-0 la masa verde. Mai mult, ,,Baciul” vrea ca echipei din Clinceni să îi fie retrasă licenţa.

,,Eu știam de acum două zile că nu se va juca, de aceea am ieșit public și am spus acest lucru. Am tras un semnal de alarmă crezând că vor renunța la plan, dar se pare că nu s-a întâmplat acest lucru. S-a întâmplat exact ce am spus, au apărut trei infectați, dintre care un portar. Azi dimineața am primit un document de la LPF prin care ne-a fost comunicat că meciul s-a amânat pentru 17 februarie. Echipa era în ședință pentru pregătirea meciului și ne pregăteam de plecarea la Giurgiu.

Când noi am fost la Giurgiu, să vedem starea gazonului, și cei de acolo erau contrariați, pentru că n-aveau nicio solicitare din partea Clinceniului că se va organiza meciul acolo. Tot joi, cei de la Clinceni nu făcuseră planul de acțiune pentru meci, nu luaseră legătura cu jandarmeria și cu celelalte insistuții. Această amânare a fost premeditată de la începutul săptămânii.

Putem să-i înțelegem pe cei de la Clinceni, cu toate că nu e normal ce au făcut, culpa e la Ligă, pentru că tratează competiția cu dispreț. Clinceniul nu a respectat regulamentul, articolul 19 Bis din ROAF, care spune că o echipă participantă la competiție trebuie să aibă pe listă cel puțin opt jucători formați la nivel național, patru formați la nivelul clubului și maximum patru non-europeni.

Am contestat deja, cerem câștigarea meciului cu 3-0 și retragerea licenței celor de la Clinceni. Lista nu e conformă cu regulamentul.”, a declarat Gică Popescu, pentru Digisport.

LPF a luat decizia ca partida să fie reprogramată pe data de 17 februarie, de la ora 20:00. Până la acea dată, ilfovenii şi-ar putea rezolva problemele şi să aibă mai mulţi jucători valizi.