Gigi Becali a analizat lupta la titlu: „Dacă jucăm cum am făcut-o cu Farul, nu ne poate bate nimeni”

FCSB a învins-o, duminică, în deplasare, cu 3-2, pe FC Argeş, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

FCSB ocupă locul 2, cu 37 de puncte, iar CFR Cluj e lider, cu 42 de puncte. Gigi Becali este de părere că roș-albaștrii au în continuare șanse la titlu.

”La ora asta, e concentrare maximă, dar echipa noastră e tânără, are energie și, dacă se concentrează, nu o poate învinge nimeni. Dacă jucăm cum am făcut-o cu Farul, nu ne poate bate nimeni!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Finanțatorul echipei FCSB susține că roș-albaștrii vor avea un adevărat test în etapa a 3-a, cu CSU Craiova.

”Să dea Dumnezeu să fim în cărți și acum, când jucăm cu Universitatea Craiova, că poate să ne bată. Eu am încredere că joacă echipa foarte bine, dar o să am foarte mare încredere dacă o să o batem pe Universitatea Craiova, pe care CFR n-o poate bate, că e echipă tare. Doar Dumnezeu dă titlul. Titlul a fost pierdut, dar, dacă vrea Dumnezeul să-L dea, îl dă”, a adăugat Gigi Becali.

