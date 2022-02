Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Keșeru: „Vrei să joci titular? Să băgăm copiii să joace”

Claudiu Keşeru nu a fost inclus nici măcar pe banca de rezerve a roș-albaștrilor pentru partida cu Academica Clinceni. Gigi Becali a explicat situația atacantului.

“Nu l-am scos din lot de declaraţii. Am vorbit cu Keşeru. Spune-mi şi mie ce. Eu ştiu că–s mulţumit de tine, am câştigat şi bani cu tine. Tu milioanele alea le-ai făcut şi tu tot cu mine. Ce vrei tu acum? Îţi dau salariu lună de lună? Vrei să joci titular? Nu se poate titular. Eu am zis: L-am dat pe Budescu şi scap şi de Keşeru, scap de 60.000 de euro. M-am referit la salariu.

El a spus că mai vrea să joace 2-3 ani. Eu i-am spus părerea mea nu mai poţi la nivel foarte înalt. Am vorbit cu Meme. Eu zic că Şerban va ajunge mare fotbalist. N-are emoţii deloc, driblează, pasează, iese din atac cu mingea la picior… Şi aşa n-o să intre Keşeru, că n-avem nevoie de Keşeru la meciul ăsta. Să băgăm copiii să joace”, a afirmat Gigi Becali, la Digi Sport.

Gigi Becali a vorbit şi despre ce a spus în instanţă la procesul legat de schimbul de terenuri în care a fost implicat şi MAPN. “Am furat 800.000? Păi am adus un teanc de acte care demonstra că am donat 30 de milioane. Am spus în instanţă, ce făceam, îi ofeream 30 de milioane în instanţă?”.