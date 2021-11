Gigi Becali a anunțat, Valeriu Iftime a reacționat! Ce a spus de interesul patronului de la FCSB

Scandalul din ultimele zile cu fanii l-a făcut pe Gigi Becali să anunțe că FCSB este de vânzare, iar suporterii au început să demersurile necesare pentru achiziționarea clubului.

Patronul de 63 de ani vrea să ia jucătorii cei mai importanți și să investească la o altă formație din Liga 1. FC Botoșani este una dintre ele.

Valeriu Iftime, patronul moldavilor, a vorbit despre interesul manifestate de Gigi Becali de a finanța gruparea pe loc de play-off la finalul turului de campionat.

Cele două formații se vor întâlni duminică, 21 noiembrie, în prima etapă a returului.

”Nu am vorbit cu nimeni, nu vreau să spun nimic înaintea meciului direct. Nu vreau să comentez toate anomaliile pe care le zic unii oameni. După cum am spus, nu am nimic de comentat”, a declarat Valeriu Iftime, pentru as.ro.