Gigi Becali a clarificat problema cu Mihai Stoica: „Aveam o prietenie mai aparte”

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a scăpat porumbelul vineri seara, spunând că nu mai vorbește de ceva timp cu patronul Gigi Becali.

„Am vrut să văd dacă se smerește și nu s-a smerit”, a spus Gigi Becali despre Mihai Stoica

El a fost deranjat de o declarație a lui Becali, în care spunea că managerul nu are ochi pentru a vedea un fotbslit de perspectivă.

Mihai Stoica a dorit să-i răspundă într-un stil propriu celui care-l plătește, și a postat pe contul personal de facebook 11 ideal alcătuit din jucătorii pe care i-a adus el, de-a lungul timpului, la echipă.

Totul a fost în zadar, deoarece Becali a dezvăluit că totul a fost o strategie de-a lui, pentru a vedea dacă Stoica știe să fie smerit. „Eu nu mă cert și nu mă împac cu angajații mei.

Cu el era altă situație, aveam o prietenie mai aparte, prima dată când m-am dus am dat cu el mâna, dar trebuie să reglăm niște lucruri, eu nu mă mai pot supăra, că e greu, dar dacă fac niște lucruri și îmi dau seama că unii oameni, fără să își dea seama, nu că vor, care eșuează și abuzează, eu iau măsuri. Iau măsuri cu tine, ca să fim și mai buni prieteni.

Am făcut expres asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit. Am zis că e un foarte bun manager, un foarte bun conducător și așa este și am zis și ce nu este, iar el a sărit.

În loc să spună da, domnule, am făcut aia. Luând în context declarația mea, eu l-am lăudat sau criticat? Trebuia să zică: ‘domnule, uite care e treaba, dacă asta e opinia patronului, asta e, fac și eu ce pot’.

Eu am spus că e cel mai bun conducător, cel mai bun psiholog, știe să conducă oameni, am spus la superlativ și singurul lucru pe care l-am spus, am zis că nu are darul, nu că nu are habar, că nu a primit darul să aibă ochi la jucători. Nu e o jignire asta”, a spus Becali la PRO Arena.