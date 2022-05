Gigi Becali a dezvăluit care e cea mai mare bucurie a sa. Nu are nicio legătură cu fotbalul și echipa sa: „Zilnic stau jumătate de oră și…”

Gigi Becali a dezvăluit că cea mai mare bucurie a sa nu este fotbalul sau echipa sa ci are o cu totul altă preocupare ce îi aduce satisfacție maximă:

„Zilnic stau jumate de oră, mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape. Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie jumate de oră să văd, bucuria nu putem noi să o controlăm.

Bucuria e mai mare când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucuriei când pasc oile. Bucuria e mai mare, că noi nu știm bucuria în ce este.

Bucuria numai în Hristos este. Și bucuria în Adevăr și când văd lucrurile lui Hristos. Cel ce citește în scripturi și studiază zidirea și nu ajunge la înălțimea ziditorului e în afara firii.

Păi dacă nu iubești și nu ajungi la înălțimea lui Dumnezeu când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, că am pomi roditori, am muncit să-i cresc că a fost zero grade și dacă dă brumă pe ei și am pus folie.

Mă uit la pomi, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă. Că nu e numai rugăciune. E rugăciune de mulțumire, de slavă și rugăciune de cerere. Adică mergi la biserică și ceri: Doamne dă-mi… și există rugăciune de mulțumire”, a spus Gigi Becali pentru Romaniatv.

„La mine e mai mult rugăciune de mulțumire și prin curte: mi-ai dat bucuria asta, mulțumesc! Să-I dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. La mine e rugăciune de mulţumire și slavă. De cerere ce să mai cer? Ce mai am nevoie?

Nici sănătate, că sănătatea nu mă mai interesează, că dacă vrea s-o dea s-o dea. Dacă primesc boală, eu ce trebuie să fac? Mulțumesc. Nu am fost niciodată bolnav, dar dacă primesc boală, eu am 64 de ani, sunt sănătos, până acuma m-a mai ținut, dacă primesc o boală eu zic mulțumesc – eu de exemplu, mă durea o măsea.

Nu vreau antibiotic. Și nevastă-mea zice: Pune, mă, antibiotic! Şi mă durea, bubuia, dacă Dumnezeu așa a vrut să-mi dea durerea… mi-o ia Dumnezeu durerea, dar nu pun antibiotic. N-am vrut să pun”, a mai spus acesta.