Gigi Becali a dezvăluit cine este atacantul din Superliga pe care îl vrea la FCSB: ”Deja am negociat”

Gigi Becali este interesat de serviciile atacantului Daniel Popa.

Omul de afaceri a declarat că a discutat cu impresarul jucătorului Universității Cluj.

”Da, cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie doar să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. Dacă are clauză, impresarul jucătorului poate… N-am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul.

Mi se pare că are clauză. Noi vrem să negociem cu clubul. Are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

De asemenea, latifundiarul din Pipera așteaptă răspuns de la Fiorentina în schimbul lui Louis Munteanu.

”Cu Louis Munteanu… A fost atunci Pietro (n.r. agentul Pietro Chiodi), ei au cerut 1.5 milioane, eu am sărit de la 700.000, că mi-a zis că nu-l dă cu 700.000. Am zis că dau 1.2 milioane. Aștept răspunsul. Nu mi-a dat răspunsul la 1.2 milioane”, a mai spus Gigi Becali.