Gigi Becali a fost cucerit de noul său cuplu de fundași Dawa-Tamm: „N-am mai avut așa ceva de la Ghionea și Goian!”

Gigi Becali este încântat de cei doi fundași centrali aduși în această vară. Patronul FCSB-ului a vorbit la superlativ despre cuplul defensiv Dawa-Tamm.

Mai exact, latifundiarul din Pipera a precizat că echipa sa nu a mai avut o astfel de apărare din perioada în care pe linia de fund se aflau Sorin Ghionea și Dorin Goian (acum 15 ani).

„Am făcut un cuplu de fundași centrali ce n-am mai avut noi de la Ghionea și Goian!”

„Tamm a fost pentru mine o mare bucurie și nu doar Tamm. Bine, voi îl cam criticați pe Dawa, dar eu văd în Dawa un fundaș central mare. Că, dom’le, că greșește.

Nea Mitică are părerea lui, fiecare are părerea lui. Eu am părerea mea, pentru că-s patron, e titular. Normal că contează părerea mea. Eu îl văd la ora asta jucătorul principal al echipei. Acolo nu treci”, a declarat Gigi Becali, pentru cei de la Pro Arena.

Atât Dawa cât și Tamm au marcat până acum în tricoul FCSB-ului. Joyskim Dawa a marcat în returul cu Saburtalo, în timp ce Joonas Tamm a înscris împotriva celor de la FC U Craiova 1948 și a celor de la Dunajská Streda.