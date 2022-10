Gigi Becali a lămurit care este relația pe care o are cu Meme Stoica: „Îl pun la punct din când în când!”

Umilințele suferite de FCSB în Conference League cu Silkeborg l-au determinat pe Gigi Becali să arunce cu vina în stânga și în dreapta.

Mai exact, patronul bucureștenilor îl învinuise chiar și pe Mihai Stoica, managerul general al echipei. Iată ce a spus Becali despre relația cu Meme acum.

„Am vrut să îl smeresc!”

„Eu doar am zis așa, nu am avut niciun fel de relație, doar am vrut să îl smeresc doar. Nu poți pe un prieten pe care îl ai de 20 și ceva de ani să te superi așa, nu am avut pe ce.

Am vrut să îl smeresc, s-a smerit și a înțeles, foarte bine. Așa e bine să îl smerească din când în când fratele mai mare pe cel mai mic, îl pune la punct din când în când", a declarat Gigi Becali.