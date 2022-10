Gigi Becali a răbufnit! Ce a spus patronul FCSB-ului despre Tavi Popescu: „Acum, el a ajuns să fie o problemă când e în teren!”

Octavian Popescu se află într-un con de umbră în acest sezon. Tânăra speranță a FCSB-ului a pierdut postul de titluar în favoarea căpitanului Florinel Coman.

Gigi Becali, patronul echipei, a vorbit despre Tavi Popescu. Iată ce a spus latifundiarul din Pipera.

„Cum adică să se lase? Nu înțeleg. Auzi, el a făcut față la 17 ani, înseamnă că face față presiunii. Dacă a făcut la 17, nu face față la 19?

Eu am o vârstă. M-am luptat, am făcut ce am putut să fac, bune și rele. Cum a vrut Dumnezeu, așa am făcut. Acum nu stau eu, fiecare să-și facă viața lui. Am niște oameni care se ocupă, să-i educe fotbalistic și în viața personală.

Când un jucător are o decădere din asta, e ceva în viața lui personală. Nu știu ce, dar e ceva în neregulă! Tavi Popescu… Fără el în teren, aveam mari probleme. Un singur jucător rezolva jocul.

Acum, el a ajuns să fie o problemă când e în teren, adică este vorba de greșeli. Înseamnă că sunt niște probleme particulare, de viață și trebuie să și le rezolve singure.

Trebuie să se gândească că trebuie să ia niște măsuri în viața lui. Dacă sunt, trebuie să le ia. Nu mai merg la echipă. Să le fac eu pe toate? Am tot făcut eu pe toate până la vârsta asta, m-am implicat. Nu mai pot nici eu așa”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.

Octavian Popescu a bifat 19 meciuri în acest sezon și a oferit doar 2 pase de gol. Potrivit Transfermarkt, Tavi este cotat la suma de 4 milioane de euro.