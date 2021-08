Gigi Becali a rupt tăcerea după umilinţa din Gruia! Mesaj ferm pentru Edi Iordănescu

Gigi Becali a făcut o declaraţie publică după umilinţa suferită de FCSB în Gruia! CFR Cluj a obţinut cea mai categorică victorie în istoria duelurilor cu FCSB, scor 4-1.

Patronul roş-albaştrilor a evitat să îşi mai critice jucătorii şi a trimis un mesaj ferm de susţinere pentru Edi Iordănescu. Numit în locul lui Dinu Todoran, Iordănescu a obţinut doar o remiză în primele două meciuri pe banca FCSB, 1-1 cu Sepsi. Becali este însă convins că diferenţa de 12 puncte faţă de liderul CFR Cluj poate fi remontată sub comanda lui Iordănescu.

„L-am pus pe Edi, am încredere în el, merg pe mâna lui. Ce s-a întâmplat aseară a fost ghinionul cu apa, noi nu suntem echipă să jucăm pe baltă. În al doilea rând, accidentările lui Coman și Șut și gafele lui Ovidiu Popescu și Vlad.

Merg pe mâna lui Edi, este un fleac diferența de 12 puncte, sunt 6 puncte la ora asta pe care le putem diminua sau să trecem peste ei chiar la sfarsitul sezonului regulat. Nu am nicio problemă, am răbdare, stiu ce lucrează Edi. El e puțin descurajat, îi transmit prin voi să nu deznădăjduiască, pentru că va fi bine. Nu mai vreau să vorbesc! Acum am vorbit pentru a fi ferm. Merg pe mâna lui Edi, că va face treabă”, a declarat Gigi Becali, la ProX.